Зеленский допускает обсуждение транзита газа в рамках встречи в "нормандском формате"

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

В интервью западным СМИ Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazeta Wyborcza он отметил, что газопровод "Северный поток-2" значительно ослабил позиции Украины на переговорах.

"Хотя наши европейские партнеры утверждают, что это не политический, а экономический проект, я позволю себе не согласиться. Однако если нам удастся заключить новый договор о транзите на срок до 10 лет, если европейцы нам помогут, а Россия не будет противиться этому, тогда мы сможем говорить, что "Северный поток-2" не является политическим проектом. Пока что это утверждение без каких-либо оснований", - считает Зеленский.

Президент Украины отметил, что во время телефонного разговора с ним президент РФ Владимир Путин принял к сведению позицию Украины по вопросу транзита газа.

"Для меня важно, что проблема газа сама по себе является вопросом. Что бы ни пожелали обе стороны, это никоим образом не должны быть связано с Донбассом. Хотя не исключаю, что транзит газа также будет рассматривается в "нормандском формате", - сказал он.