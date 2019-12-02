Нефьодов анонсировал запуск новой таможенной службы на следующей неделе

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"...Завершаем разработку пошагового плана изменений, который будет представлен на следующей неделе вместе с, собственно, официальным стартом работы Гостаможслужбы", - сообщил Нефьодов.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский поучил премьер-министру Алексею Гончаруку, министру финансов Оксане Маркаровой и главе Гостаможенной службы М.Нефьодову запустить новую службу до 1 декабря 2019 года. А до 1 января президент дал поручение запустить полноценную работу "единого окна" на таможне.