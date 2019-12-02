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02.12.19 09:27

Нефьодов анонсировал запуск новой таможенной службы на следующей неделе

Глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефьодов анонсировал официальный запуск нового органа на следующей неделе.

Нефьодов анонсировал запуск новой таможенной службы на следующей неделе

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"...Завершаем разработку пошагового плана изменений, который будет представлен на следующей неделе вместе с, собственно, официальным стартом работы Гостаможслужбы", - сообщил Нефьодов.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский поучил премьер-министру Алексею Гончаруку, министру финансов Оксане Маркаровой и главе Гостаможенной службы М.Нефьодову запустить новую службу до 1 декабря 2019 года. А до 1 января президент дал поручение запустить полноценную работу "единого окна" на таможне.

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