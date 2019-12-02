Польская авиакомпания может запустить рейсы в Ивано-Франковск

Об этом со ссылкой на ЦТС сообщает БизнесЦензор.

LOT подала заявки на получение слотов в 15 новых (или таких, куда выполнялись рейсы ранее, но не выполняются сейчас) для перевозчика европейских и неевропейских аэропортах для осуществления полетов в период летней навигации 2020 года.

При этом, некоторые новые рейсы уже объявлены, о других, вероятно, станет известно в ближайшем будущем. Среди них и украинский аэропорт. "Полная новинка, в свою очередь, Ивано-Франковск", - пишут польские журналисты.

Сейчас LOT летает в Украину в аэропорты Борисполь, Киев, Львов, Харьков, Запорожье, Одесса.

В ноябре 2018 года операционный директор LOT Мачей Вильк называл Ивано-Франковск среди тех украинских городов, куда авиакомпания хотела бы в перспективе начать полеты.

"Единственное, что сейчас нас в этом ограничивает - это дефицит слотов в аэропорту Шопена. Но думаю, к 2020 году эта проблема частично будет решена, и мы продолжим экспансию", - отмечал тогда топ-менеджер польской авиакомпании.

В аэропорт Ивано-Франковск сейчас летает только авиакомпания МАУ, выполняя ежедневные рейсы. С 27 декабря сезонные рейсы сюда начнет осуществлять Windrose - из Киева (аэропорт Борисполь) и Днепра по два раза в неделю.

Аэропорт Ивано-Франковск с 2010 года находится в концессии у компании "Скорзонера". По данным государственного реестра, конечными бенефициарами ООО "Скорзонера" являются бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

В сентябре прошлого года в центральном зале аэровокзала аэропорта установили электронное табло. Данное новшество стало крупнейшей модернизацией в воздушной гавани с того момента, как аэропорт был передан в концессию ООО "Скорзонера". В августе 2019-го сообщалось, что, согласно условиям договора, концессионер должен вложить в реконструкцию и улучшение аэропортового комплекса не менее 50 млн гривен. Однако за все время управления объектом концессионер инвестировал только 18 млн гривен.

29 ноября министр инфраструктуры Владсилав Криклий провел совещание с руководителем Ивано-Франковского аэропорта. "Аэропорт должен демонстрировать другие показатели, с учетом местоположения в туристическом регионе, работаем над этим", - заявил чиновник.