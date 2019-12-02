США планируют ввести санкции против строителей "Северного потока-2", – СМИ

Об этом со ссылкой на Ведомости сообщает БизнесЦензор.

Информацию о санкциях изданию подтвердил глава сенатского комитета по международным делам Джим Риш во время своего выступления на форуме по безопасности в Галифаксе (Канада).

Положение о санкциях войдет в военный бюджет США. Риш объяснял это решение тем, что трубопровод могут достроить до конца года, а времени на подготовку какого-то отдельного санкционного документа у властей нет, писало Defense News. По данным источников Bild, военный бюджет могут принять до 25 декабря.

"Северный поток – 2" – новая экспортная труба "Газпрома", которая должна напрямую соединить Россию и Германию. Мощность новых ниток газопровода – 55 млрд куб. м газа в год. Предполагается, что две нитки газопровода повторят маршрут уже проложенного по дну Балтийского моря "Северного потока".

Стоимость строительства морского участка новой трубы "Газпром" оценивал примерно в 9 млрд евро. Планировалось, что газопровод запустят до конца 2019 г. В конце ноября курирующий в правительстве ТЭК вице-премьер Дмитрий Козак сообщал, что газопровод заработает в середине 2020 г

Законопроект о санкциях подготовили сенаторы Тед Круз и Джин Шахин. В середине июня он был внесен в конгресс США, а после одобрен комитетом сената США. Санкции предусматривают запрет на въезд в США и заморозку активов для тех лиц, которые продают или сдают в аренду суда, используемые для прокладки глубоководных трубопроводов.

Собеседник Bild заявил, что их целью является полное прекращение строительства газопровода. Среди компаний, которые могут попасть под санкции, источники Bild указывают швейцарскую Allseas, специализирующуюся на укладке под водой труб и кабелей.

Bild пишет, что под угрозой также находятся несколько немецких компаний, работающих вместе с "Газпромом". О том, что эти компании могут попасть под санкции, ранее писал журнал Foreign Policy со ссылкой на копию законопроекта.