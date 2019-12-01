БизнесЦензор

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01.12.19 19:07

Американцы потратили в интернете $7,4 миллиарда в "черную пятницу"

Американские покупатели совершили в "черную пятницу" больше покупок в интернете, чем в торговых центрах.

пятница,черная,распродажа

Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на Reuters, преедает БизнесЦензор.

По данным Adobe Analytics, которая отслеживает транзакции в 80 из 100 крупнейших ритейлеров США, онлайн-продажи выросли за год на 19,6%, достигнув $7,4 млрд. В обычных магазинах продажи выросли на 14,5%, до $4,2 млрд.

"Все это сводится к тому, что путь клиента изменился. Это означает, что покупатель делает покупку и остается более лояльным к брендам, чем к месту, где это происходит", - сказал директор по глобальному розничному консалтингу ShopperTrak Брайан Филд.

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