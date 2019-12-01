БизнесЦензор

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01.12.19 17:54

В Великобритании откроют точки бесконтактной зарядки электромобилей

Разработанное компаниями Connected Curb и Magment бесконтактное зарядное устройство позволит заряжать электромобили (EV) во время парковки над индукционными площадками, установленными под проезжей частью.

электромобиль

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на newcivilengineer, передает БизнесЦензор.

Зарядные точки нового типа предполагается размещать в общественных местах - в жилых кварталах, на парковках, стоянках такси. Новая технология будет использоваться как дополнение к традиционным зарядным станциям, поэтому ее внедрение не потребует значительных затрат и инфраструктурных изменений.

В бесконтактных зарядных устройствах расположенная под дорожным покрытием индукционная катушка генерирует переменное электромагнитное поле, получая энергию от зарядной станции. Вторая индукционная катушка расположена в транспортном средстве. Она преобразует электромагнитное поле в электричество, которое используется для зарядки аккумулятора без физического подключения к зарядной станции.

Исполнительный директор Connected Curb Крис Пейтман-Джонс заявил: "Индукционные зарядки станут обыденным явлением быстрее, чем ожидается. Производители транспортных средств все чаще используют эту технологию в своих новых моделях, но в настоящее время [в Великобритании] действует лишь несколько точек индукционной зарядки EV. Мы стремимся изменить ситуацию к лучшему и рады быть лидерами в этой области наряду с компанией Magment. В ближайшие годы индукционная зарядка станет повсеместной технологией, и на то есть веские причины: она не уступает традиционной по скорости [зарядки батарей], но проще и удобней в использовании".

Развертывание сети индукционных зарядных точек в Великобритании начнется в ближайшие два месяца. В остальных государствах они станут появляться в середине 2020 года.

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