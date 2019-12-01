"Укрзализныця" может купить 2-3 электрички в 2020 году

Это следует из проекта финплана компании на 2020 год, передает БизнесЦензор со ссылкой на ЦТС.

В частности, в разделе документа, посвященном капитальным инвестициям, содержится пункт "Обновление электропоездов". Это планируют делать за кредитные средства. Предусматриваемая сумма инвестиций - 985 млн грн.

В июле сообщалось о планах ЕИБ профинансировать покупку 8 электропоездов для Днепропетровской и Запорожской областей в объеме 110 млн евро. Если взять во внимание эту сумму, то можно предположить, что стоимость одной новой электрички составляет около 13,75 млн евро, или 360,25 млн грн по сегодняшнему курсу НБУ. Соответственно, планируемой суммы кредита в размере 985 млн грн может хватить на закупку 2 или 3 электропоездов.

Как сообщалось, Европейский инвестиционный банк при участии экспертов из ЕС разработал техническую часть технико-экономического обоснования пилотных проектов по социально важным ж/д перевозкам в Днепропетровской и Запорожской областях. Согласно документу, инвестиции в проект оцениваются примерно в 149 млн евро. При этом, в сумму 149 млн евро также входит введение на маршрутах областей электронного билета и соответствующих технических средств контроля.

В конце ноября стало известно, что Министерство инфраструктуры Украины обсуждает и с ЕБРР участие данной международной финансовой институции в обновлении подвижного состава для пассажирских пригородных железнодорожных перевозок.