Бюджет развития Львова в 2020 году стал на 21% меньше, чем в прошлом году

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

В частности, на образование горсовет выделил 3,2 млрд грн, 965 млн грн предумотрено на жилищно-коммунальное хозяйство, на гарантии по кредитам коммунальных предприятий заложено 726 млн грн, а на зарплаты сотрудникам горсовета – 635 млн грн. На соцзащиту заложено 597 млн грн, на культуру и искусство – 187 млн грн, а на физкультуру и спорт – 105,9 млн грн.

Согласно решению, бюджет развития города на 2020 год составит 2,5 млрд грн и это на 21% меньше, чем в бюджете на 2019 год.

Детальный перечень объектов, которые будут финансировать за эти средства, горсовет планирует утвердить отдельным решением на одном из ближайших заседаний.