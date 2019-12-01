Вокзал Ивано-Франковска отдадут в концессию в ближайшие два года, – Кравцов

Об этом заявил председатель правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов, передает БизнесЦензор со ссылкой на ЦТС.

"Больше половины его площадей не используется, а сам вокзал является убыточным. За год он генерирует 12-15 млн грн убытков для "Укрзализныци". Сегодня его осмотрели и включили во вторую очередь вокзалов, которые будут переданы в концессию. В планах - в течение следующих двух лет", - сообщил Кравцов.

"Мы видим здесь перспективы не только для развития торговых площадей, но и для создания транспортного хаба, который объединит различные виды транспорта. Знаю, что многие туристы путешествует в Ивано-Франковск по железной дороге, а уже дальше, например, на лыжный курорт "Буковель" автобусами. Поэтому эти виды транспорта должны быть синхронизированы", - добавил глава "Укрзализныци".

Ранее сообщалось, что Министерство инфраструктуры Украины планирует привлечь $18-20 млн инвестиций, отдав в концессию ж/д вокзалы Днепра, Харькова, Николаева, Хмельницкого и Чопа.

Согласно Программе деятельности Кабинета министров Украины, планируется модернизация с помощью механизмов государственно-частного партнерства некоторых ж/д вокзалов. В частности, речь о вокзалах Киева, Николаева и Запорожья.

В мае сообщалось, что "Укрзализныця" при содействии Международной финансовой корпорации (IFC) разрабатывает проекты передачи в концессию вокзалов Жмеринки и Николаева.

Также "Укрзализныця" намерена передать в концессию Дарницкий железнодорожный вокзал в Киеве для достройки данного объекта.