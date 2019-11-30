Генсек заявил о беспрецедентном росте расходов НАТО

Об этом со ссылкой на Радио Свобода сообщает БизнесЦензор.

Столтенберг выступил 29 ноября в преддверии саммита НАТО, который пройдёт в Великобритании на следующей неделе. Тем временем США продолжают оказывать давление на союзников по НАТО, чтобы добиться от них роста расходов на оборону. Западные СМИ отмечают, что это происходит на фоне разногласий между участниками Североатлантического союза по вопросу об отношениях с Ираном, Россией и Сирией.

На встрече с журналистами в Брюсселе Столтенберг сообщил, что сумма, выделяемая с 2016-го до конца 2020 года европейскими странами и Канадой на оборону, составит 130 миллиардов долларов. К 2024 году она достигнет 400 миллиардов. По словам Столтенберга, речь идёт о беспрецедентном в истории НАТО росте военных расходов.