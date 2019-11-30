Дубневич перед арестом перевел имущество на сына

Об этом со ссылкой на Bihus.info сообщает БизнесЦензор.

2 ноября Высший антикоррупционный суд избрал Дубневичу мера пресечения - залог в 100 млн гривен. За 5 дней Апелляционный суд изменил его, "снизив" сумму в 90 млн. Вместе с этим суд арестовал целый ряд активов Дубневича.

Были арестованы 57 земельных участков общей площадью почти 14 гектаров в Пустомытовском районе Львовской области, пол здания очистного сооружения, котельная, нежилое здание в селе Зубра во Львовской области, полквартиры, нежилые помещения во Львове и дом там же. Еще - квартира в старом доме на улице Китайской также во Львове.

Но в день уплаты залога и выхода Ярослава Дубневича из следственного изолятора, его 20-летний сын Юрий получил целый ряд ценных подарков.

"Жемчужиной" коллекции подаренного является жилой дом с офисными помещениями в центре Львова общей площадью почти 1000 квадратных метров. Дом состоит из 12 жилых комнат, четырех кухонь, мансарды, подвала и офисных помещений на первом этаже.

Также в собственности Юрия Дубневича оказалось элитное жилье на 440 квадров в селе Зубра Львовской области и нежилые помещения на Антоновича.

Юрист Владимир Марусяк отмечает, что Дубневич перевел свое имущество на сына, чтобы оно не смогло попасть в собственность государства.

"Лица часто списывают с себя имущество, чтобы в будущем не было вопроса о конфискации. Если приговор через год, два, пять, а собственник не будет иметь этого имущества или корпоративных прав в компании, тогда конфисковать это имущество будет невозможно. Это они такие меры предосторожности для себя делают ", - отмечает юрист.

Кроме недвижимости Юрий Дубневич и его двоюродный брат Павел получили от родителей - Ярослава и Богдана Дубневичей - бизнес. Например, "Агропромышленное предприятие "Львовское". Конечными бенефициарами здесь раньше были Ярослав и Богдан Дубневичи. Сейчас же общество принадлежит Юрию и Павлу Дубневичам.

По информации из реестра Министерства юстиции изменения в компании "Агропромышленное предприятие Львовское" состоялось 31 октября 2019. То есть, через два дня после обысков в домах Дубневичей.

Общество "Агропромышленное предприятие "Львовское" является учредителем "Корпорации КРТ . 15 ноября во Госреестр были внесены изменения - корпорация принадлежит сыновьям Дубневичей - Павлу и Юрию.

По версии следствия именно "Корпорации КРТ" завышала цены на продукцию на 20% и была посредником в закупках стрелочной продукции между "Укрзализныцей" и "Днепровским стрелочным заводом". А Ярослав Дубневич, будучи председателем транспортного комитета Верховной Рады, способствовал таким закупкам в 2015-2017 годах.