Нацбанк увеличил покупку валюты на межбанке в полтора раза

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Вся сумма в $184 млн была приобретена по единому курсу (с использованием инструмента matching).

Продажу валюты на межбанке на минувшей неделе Нацбанк не осуществлял.

В итоге в целом с начала 2019 года НБУ купил на межбанке $5,48 млрд, продал – $479,23 млн.

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Как сообщалось, Национальный банк Украины (НБУ) за период с 18 по 22 ноября купил на межбанковском валютном рынке $120 млн, что на $71,8 млн меньше, чем неделей ранее.



