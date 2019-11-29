Украина с начала года снизила добычу газа на 0,4%

Об этом сообщили в Министерстве энергетики и охраны окружающей среды, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Предприятия НАК "Нафтогаз Украины" за 10 месяцев снизили добычу газа на 1,6% (на 214,7 млн кубометров) – до 13 млрд 431,9 млн кубометров. В том числе числе АО "Укргаздобыча" обеспечило добычу 12 млрд 459,3 млн кубометров (-2,3%), ПАО "Укрнафта" – 966,8 млн кубометров (+8,6%), ПАО "Черноморнафтогаз" – 5,8 млн кубометров газа (-7,9%).

Другие работающие в стране нефтегазодобывающие компании в январе-октябре нарастили добычу газа на 4% (на 147,2 млн кубометров) – до 3 млрд 804,7 млн кубометров.

Крупнейшими независимыми газодобытчиками за 10 месяцев стали ЧАО "Нефтегаздобыча" – 1 млрд 367,12 млн кубометров (-0,8% к январю-октябрю 2018 года), ЧАО "Укрнефтебурение" – 608,42 млн кубометров (+37,8%), ООО "Эско-Пивнич" – 448,45 млн кубометров (-4,3%), ООО "ПГНК" – 222,39 млн кубометров (+66,4%), ЧАО "Природные ресурсы" – 154,23 млн кубометров (-6,6%), ЧАО "Укргазвыдобуток" – 132,21 млн кубометров (+30,1%), ООО "Регал петролеум" – 122,52 млн кубометров (+23,8%), ООО "Куб-Газ" – 111,76 млн кубометров (-5,2%), ЧАО "Девон" – 82,1 млн кубометров (-18,2%), ООО "Надра-Геоинвест" – 73,13 млн кубометров (+51,4%), ООО "Захиднадрасервис" – 72,87 млн кубометров (+69,8%), ООО "Первая украинская газонефтяная компания" – 53,56 млн кубометров (-36,5%), ООО "Стрыйнафтогаз" – 46,25 млн кубометров (+19,9%), ООО "Энергия-95" – 43,67 млн кубометров (-9,3%), ЧП "Нордик" – 39,47 млн кубометров (-3,6%), ООО "Пром-энерго продукт" – 39,13 млн кубометров (+44,8%), ООО "Системойлинжиниринг" – 26,26 млн кубометров (-71,4%), ООО "Пари" – 18,75 млн кубометров (+11,9%), ООО "Надрагаз" – 16,44 млн кубометров (+8,4%), ЧАО "Пласт" – 15,73 млн кубометров (+75,8%), ООО "СП "Укркарпатойл" – 14,97 млн кубометров (+23%).

Как сообщалось, Украина в 2018 году увеличила добычу природного газа на 0,5% (106,3 млн кубометров) по сравнению с 2017 годом – до 20 млрд 897,7 млн кубометров. Предприятия НАК "Нафтогаз Украины" увеличили добычу газа на 0,9% – до 16 млрд 506,3 млн кубометров, в том числе "Укргаздобыча" увеличила добычу газа на 1,2% – до 15 млрд 419,6 млн кубометров, тогда как "Укрнафта" снизила на 2,1% – до 1,078 млрд кубометров. "Черноморнафтогаз" сохранил на уроне позапрошлого года – 8,7 млн кубометров.

Другие работающие в стране нефтегазодобывающие компании в 2018 году снизили добычу газа на 1% по сравнению с 2017 годом – до 4 млрд 391,4 млн кубометров.