"Укрэнерго" расширило возможности для импорта электроэнергии из Словакии

Как сообщает пресс-служба "Укрэнерго", после этого переговоры по дальнейшему увеличению NTC по направлению Словакии продолжатся, передает БизнесЦензор.

"Увеличение объемов NTC уже сегодня расширяет возможности для импорта электроэнергии из Словакии на территорию "острова Бурштынской ТЭС", который работает синхронно с энергосетью континентальной Европы ENTSO-E. Наличие в этом регионе более одного производителя электроэнергии создает условия для повышения конкуренции в этом сегменте энергетического рынка", – отмечается в сообщении.

В "Укрэнерго" ожидают, что после синхронизации с ENTSO-E основной части объединенной энергосистемы (ОЭС) Украины в будущем, это также расширит возможности для импорта электроэнергии из Словакии на территорию всей Украины.

По данным НЭК, в течение первых четырех месяцев работы нового рынка электроэнергии (июль-октябрь 2019 года) из Словакии в "остров Бурштынской ТЭС" импортировано почти 574 млн кВт-ч электроэнергии, с 1 по 26 ноября по оперативным данным – более 142 тыс. МВт-ч.

В то же время суммарный импорт из Венгрии в июле-октябре 2019 года составил 191,5 млн кВт-ч, с 1 по 26 ноября по оперативным данным – более 174 тыс. МВт-ч.