Украина и Россия обсуждают возможность выплаты "Газпромом" $3 миллиарда по арбитражу газом, – Витренко

Об этом сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в эфире Радио НВ, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Министр Новак (министр энергетики РФ Александр Новак), который был на переговорах, признал тот факт, что они обсуждают вопрос выполнения решения арбитража через соответствующие поставки газа. Мы по публичным заявлениям (российской стороны) видим определенный прогресс. Речь идет о газе на $3 млрд. Это очень много газа. Это годы импорта Украины", – сказал Витренко.