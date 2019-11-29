Скоростные поезда "Укрзализныци" будут делать остановку еще на одной станции

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию "Укрзализныци", передает БизнесЦензор.

Со станции Дарница (Киев) скоростной поезд "Интерсити+" № 743 отправляется в 17:07 и прибывает во Львов в 22:49. На пути следования поезд будет делать остановку на станциях Киев-Пассажирский (17:25/17:33), Святошино (17:46/17:47), Коростень (19:06/19:07), Дубно (21:20/21:21), Подзамче (22:40/22:41).

В обратном направлении из Львова поезд "Интерсити+" № 744 отправляется в 6:02 и прибывает на станцию ​​Дарница (Киев) в 11:43. Поезд будет останавливаться на станциях: Подзамче (6:10/6:11), Дубно (7:25/07: 26), Коростень (9:43/9:44), Святошино (11:04/11:05) и Киев-Пассажирский (11:17/11:25).

В связи с назначением остановки на станции Дубно с 10 декабря поезд № 744 Львов-Киев будет отправляться из Львова на 3 минуты раньше - в 6:02.