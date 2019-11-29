НБУ утвердил требования к поставщикам электронных доверительных услуг и регламент работы удостоверяющего центра

Об этом говорится в сообщении НБУ, передает БизнесЦензор.
Положение, разработанное во исполнение полномочий, установленных законом Украины "Об электронных доверительных услугах", устанавливает условия приобретения статуса квалифицированного поставщика и определяет требования к:
- регламенту работы квалифицированного поставщика;
- составу работников квалифицированного поставщика и их функциональных обязанностей, необходимых для предоставления квалифицированных электронных доверительных услуг;
- управлению доступом к информационным ресурсам квалифицированного поставщика;
- физической среде, которая используется квалифицированным исполнителем в процессе оказания квалифицированных электронных доверительных услуг;
- обеспечению непрерывности предоставления услуг квалифицированным поставщиком;
- управлению ключами квалифицированного поставщика;
- использованию средств криптографической защиты информации квалифицированным поставщиком;
- ведению журналов аудита квалифицированного поставщика.
Регламент работы удостоверяющего центра с целью приведения условий деятельности удостоверяющего центра к требованиям закона Украины "Об электронных доверительных услугах" изложен в новой редакции.
Документ определяет:
- перечень квалифицированных электронных доверительных услуг, предоставление которых обеспечивает удостоверяющий центр;
- организационную структуру удостоверяющего центра;
- процедуру внесения в доверительный список сведений/изменений о поставщиках;
- политику сертификата при предоставлении Удостоверяющим центром квалифицированных электронных доверительных услуг;
- положение сертификационных практик при предоставлении Удостоверяющим центром квалифицированных электронных доверительных услуг.
Национальный банк также отменил неактуальные нормативно-правовые акты, которые регулировали деятельность удостоверяющего центра Национального банка и центров сертификации ключей банков Украины согласно сроков, определенных в законе Украины "Об электронной цифровой подписи".