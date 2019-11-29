БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
29.11.19 18:18

НБУ утвердил требования к поставщикам электронных доверительных услуг и регламент работы удостоверяющего центра

Национальный банк Украины утвердил Положение о квалифицированных поставщиках электронных доверительных услуг, внесенных в Доверительный список по представлению удостоверяющего центра.

нбу

Об этом говорится в сообщении НБУ, передает БизнесЦензор.

Положение, разработанное во исполнение полномочий, установленных законом Украины "Об электронных доверительных услугах", устанавливает условия приобретения статуса квалифицированного поставщика и определяет требования к:

Регламент работы удостоверяющего центра с целью приведения условий деятельности удостоверяющего центра к требованиям закона Украины "Об электронных доверительных услугах" изложен в новой редакции.

Документ определяет:

Национальный банк также отменил неактуальные нормативно-правовые акты, которые регулировали деятельность удостоверяющего центра Национального банка и центров сертификации ключей банков Украины согласно сроков, определенных в законе Украины "Об электронной цифровой подписи". 

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100