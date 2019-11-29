НБУ утвердил требования к поставщикам электронных доверительных услуг и регламент работы удостоверяющего центра

Об этом говорится в сообщении НБУ, передает БизнесЦензор.

Положение, разработанное во исполнение полномочий, установленных законом Украины "Об электронных доверительных услугах", устанавливает условия приобретения статуса квалифицированного поставщика и определяет требования к:

регламенту работы квалифицированного поставщика;

составу работников квалифицированного поставщика и их функциональных обязанностей, необходимых для предоставления квалифицированных электронных доверительных услуг;

управлению доступом к информационным ресурсам квалифицированного поставщика;

физической среде, которая используется квалифицированным исполнителем в процессе оказания квалифицированных электронных доверительных услуг;

обеспечению непрерывности предоставления услуг квалифицированным поставщиком;

управлению ключами квалифицированного поставщика;

использованию средств криптографической защиты информации квалифицированным поставщиком;

ведению журналов аудита квалифицированного поставщика.

Регламент работы удостоверяющего центра с целью приведения условий деятельности удостоверяющего центра к требованиям закона Украины "Об электронных доверительных услугах" изложен в новой редакции.

Документ определяет:

перечень квалифицированных электронных доверительных услуг, предоставление которых обеспечивает удостоверяющий центр;

организационную структуру удостоверяющего центра;

процедуру внесения в доверительный список сведений/изменений о поставщиках;

политику сертификата при предоставлении Удостоверяющим центром квалифицированных электронных доверительных услуг;

положение сертификационных практик при предоставлении Удостоверяющим центром квалифицированных электронных доверительных услуг.

Национальный банк также отменил неактуальные нормативно-правовые акты, которые регулировали деятельность удостоверяющего центра Национального банка и центров сертификации ключей банков Украины согласно сроков, определенных в законе Украины "Об электронной цифровой подписи".