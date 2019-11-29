Украина уже получила военной помощи от США на $43 миллиона, – Минобороны

Об этом сообщило Главное управление военного сотрудничества и миротворческих операций Генерального штаба Вооруженных сил Украины в ответ на запрос Громадського, передает БизнесЦензор.

"В период с сентября по ноябрь 2019 года от США было получено оборудование связи, средства кибербезопасности, приборы ночного видения, медицинское оборудование, различные запасные части для технических средств, что уже были получены, на общую сумму около $43 млн согласно предыдущим договоренностяс", - говорится в ответе.

Также в Генштабе сообщили, что полученное от США имущество было распределено между подразделениями Вооруженных Сил Украины в соответствии с планами распределения "с целью обеспечения эффективного обмена информацией и достижения взаимосовместимости с подразделениями Вооруженных Сил США и стран-партнеров".

Военная помощь, которую США предоставят в 2020 году, будет известна после ее одобрения Конгрессом, сообщили в Минобороны.

Речь идет о военной помощи США на общую сумму в $391 млн, которая должна была быть предоставлена Украине в соответствии с решением Конгресса. 25 июля - в день телефонного разговора президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа - было принято решение о ее официальной задержке по указанию президента США. Публично об этом стало известно в конце августа.

Сейчас в Конгрессе продолжается расследование по делу импичмента президента США. Демократы считают, что Трамп задержал военную помощь Украине, чтобы давить на нее с целью начать расследование в отношении своего политического оппонента на президентских выборах 2020 года - Джозефа Байдена. Его сын, Гантер, с 2014 по 2019 год работал в совете директоров украинской газодобывающей компании Burisma, основателем которой является министр экологии времен Януковича Николай Злочевский. Против компании как в Украине, так и за рубежом ведутся расследования по отмыванию средств и хищению государственных ресурсов.