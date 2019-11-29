Экс-главу правления "VAB Банка" Мальцева объявили в розыск

Такую информацию обнародовали на сайте розыскных учетов Министерства внутренних дел, передает БизнесЦензор со ссылкой на Громадське.

Согласно данным МВД, Мальцев находится в розыске с 21 ноября 2019 года.

В реестре его указали как лицо, скрывающееся от досудебного расследования. Главу правления подозревают по ч. 5 ст. 191 (присвоение и растрата имущества) и ч. 3 ст. 209 (отмывание денег) УК Украины.

Мальцеву грозит лишение свободы от 7 до 15 лет с ограничением права занимать определенные должности. Санкции статей предусматривают также конфискацию имущества.

Как сообщалось, с 21 ноября в розыске находится и владелец "VAB Банка" Олег Бахматюк. Ему инкриминируют такие же статьи.

Как сообщалось, 13 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении фактическому владельцу и экс-главе правления ПАО "ВиЭйБи Банк" (VAB Банка) о подозрении в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита Национального банка Украины.

По состоянию на 2015 год собственником "ВиЭйБи Банк" был Олег Бахматюк с 86,778% в статутном капитале. С 2012 года по 2014 год главой правления банка был Денис Мальцев.

"Поскольку местонахождение этих лиц пока не установлено, вручение письменных сообщений о подозрении осуществляется в порядке, определенном ст.135, 278 УПК Украины (отправлено по почте и вручены жилищно-эксплуатационной организации по месту регистрации подозреваемых)", – сообщили в НАБУ.

Таким образом, круг подозреваемых в завладении стабилизационным кредитом НБУ вырос до 10 человек.

Восьми лицам, среди которых действующие и бывшие чиновники НБУ, ПАО "ВиЭйБи Банк" и ряда частных компаний, аффилированных с собственниками "ВиЭйБи Банка", о подозрении сообщено 11-12 ноября.

Напомним, в ночь на 12 ноября Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура задержали 8 человек, которых подозревают в завладении 1,2 млрд грн кредита, выданного Нацбанком в 2014 году ПАО "ВиЭйБи Банк". В том числе был задержан глава правления "Райффайзен Банк Аваль" Александр Писарук, который в 2014-2015 годах занимал должность первого замглавы НБУ.

Суд избрал меру пресечения Писаруку в виде залога 5 млн грн без содержания под стражей.

Задержанным сообщили о подозрении в завладении денежными средствами стабилизационного кредита Нацбанка в сумме 1,2 млрд грн. По версии следствия, руководство НБУ приняло решение о выдаче кредита, несмотря на то, что стоимость переданной в залог недвижимости была завышена в 25 раз.

В "VAB Банк" в 2014 году была введена временная администрация.