НБУ сообщил о первом беспоставочном валютном форварде на украинском рынке

Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины в Facebook, передает БизнесЦензор.

"На этой неделе один из украинских банков и отечественная аграрная компания заключили беспоставочный валютный форвард (NDF). Это первая сделка по хеджированию валютных рисков такого типа на украинском рынке. Ранее на рынке заключались также сделки с поставочными валютными форвардами, однако их доля все еще несущественна и имеет большой потенциал к росту", - сказано в сообщении.

"В целом в мире операции типа спот, то есть те, которые фактически осуществляются день в день, составляют не более трети от общего объема валютного рынка. Остальные - это операции с использованием инструментов хеджирования: форвардов, фьючерсов, свопов. К сожалению, в Украине все наоборот: доминируют спотовые сделки, а случаи хеджирования бизнесом валютных рисков все еще имеют единичный характер", - отметил заместитель председателя Национального банка Олег Чурий.

По его мнению, в условиях плавающего валютного курса владельцы бизнеса и финансовые директора должны обратить внимание на инструменты хеджирования, которые уже доступны в Украине. Это, в частности, поставочные и беспоставочные форварды, которые можно заключать с банками под экспортно-импортные операции или кредиты от нерезидентов. Хеджирование рисков будет способствовать лучшему бизнес-планированию и позволит бизнесу концентрироваться на основной деятельности, а не на колебаниях курса.

"Все современные компании в мире хеджируют свои риски. Не хеджировать - это самая рисковая стратегия, ведь доход компании зависит от изменения курса. Украина уже четыре года живет в условиях гибкого курсообразования, которое позволяет избегать накопления дисбалансов в экономике, но также требует от бизнеса предусмотрительного планирования. Мы действительно рады, что на рынке состоялась первая сделка по NDF, однако это лишь первый шаг на пути к популяризации этих инструментов в Украине", - отметил Чурий.