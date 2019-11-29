Украина вошла в ТОП-10 стран Европы по количеству платежей с помощью носимых устройств

Об этом говорится в сообщении компании Mastercard, передает БизнесЦензор.

Как отмечается, тренд на оплату носимыми устройствами продолжает набирать популярность в Европе: более 30 видов устройств, поддерживающих платежи, – часов, браслетов и других – доступны в 26 странах Европейского союза.

По количеству платежей с помощью носимых устройств на первом месте находятся Нидерланды ‒ треть (33%) таких транзакций в Европе в 2019 году совершены в этой стране. Второе место занимает Великобритания (18%), третье – Швейцария (8%). Украина вошла в топ-10 европейских стран по количеству NFC-платежей носимыми устройствами.

В мировом рейтинге такими устройствами больше всего платили в Австралии, на втором месте – Нидерланды; США заняли восьмое место.

Также отмечается, что количество бесконтактных платежей носимыми устройствами в Европе продолжает уверенно расти: общее количество транзакций в Европе в 2019 году почти в 20 раз больше, чем в Северной Америке.

По прогнозам, к 2020 году мировой рынок носимых устройств составит 30 млрд евро. Так, 61% всех транзакций в физических торговых точках Европы бесконтактные, что на 23% больше, чем в начале 2018 года. В Украине доля бесконтактных оплат картами и гаджетами среди всех расчетов на платежных терминалах составляет почти 30%.