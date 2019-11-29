В Украине создадут базу данных фермерских хозяйств

Об этом сообщила заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Инна Метелева в Киеве во время земельного форума "Доступ к финансам и лизингу", передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"Мы заходим уже в проект создания фермерского реестра. Это создание базы данных, участниками которой будут фермеры и специалисты, работающие на земле. Туда будут подтянуты реестры Министерства юстиции, налоговой службы, Госгеокадастра", - сказала Метелева.

По ее словам, создание такого реестра минимизирует бумажную работу при подаче документов для получения государственной финансовой помощи.

"То есть, всю информацию (о фермерах), которая сегодня есть в реестрах Министерства юстиции, идентификации животных, Госгеокадастра, не нужно добывать. Вам не надо тратить средства для того, чтобы получить эту информацию, она будет автоматически подтягиваться к этому кабинету", - отметила заместитель министра.

По данным Союза украинского крестьянства, в Украине по состоянию на начало 2019 года работали 34 тыс. фермерских хозяйств, которые обеспечивали 100 тыс. рабочих мест для жителей сельской местности.

В государственном бюджете Украины на 2019 год были предусмотрены расходы на поддержку развития агропромышленного комплекса в размере 5 909 млн грн. В частности, на финансовую поддержку мероприятий в АПК путем удешевления кредитов предусмотрено 127,2 млн грн; на финансовую поддержку развития фермерских хозяйств - 800 млн грн; на государственную поддержку развития, закладку молодых садов, виноградников и ягодников и надзор за ними - 400 млн грн; на предоставление кредитов фермерским хозяйствам - 200,0 млн грн; на государственную поддержку отрасли животноводства - 3 500 млн грн; на финансовую поддержку сельхозпроизводителей - 881,8 млн грн.

14 ноября Минэкономики сообщило, что украинским аграриям в 2019 году было перечислено 2,84 млрд грн государственной поддержки.

Метелева позже заявила, что средства, предусмотренные на поддержку отрасли в 2019 году, будут освоены в полном объеме, несмотря на техническую задержку, возникшую в результате реорганизации министерства.

В госбюджете на 2020 год на финансовую помощь аграриям предусмотрено 4,3 млрд грн.