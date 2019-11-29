Передача "Приватбанка" Кабмину состоялась в конце сентября

Об этом сообщил Минфин агентству Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Министерство финансов в соответствии с требованиями закона "О банках и банковской деятельности" передало полномочия по управлению ценными бумагами АО КБ "Приватбанк", учет которых ведется на счетах в ценных бумагах на имя государства, Кабинету министров Украины 25 сентября 2019 года", – говорится в ответе министерства на запрос агентства.

Согласно закону от 5 июля 2018 года № 2491-VIII об усовершенствовании функционирования финансового сектора в Украине, новая редакция ст. 7 "Государственные банки" закона о банках предусматривает, что функции по управлению корпоративными правами государства в госбанке осуществляет Кабинет министров, пояснил Минфин. Эта статья начала применяться к "Приватбанку" с 30 апреля 2019 года.

Поскольку "Ощадбанк" и "Укрэксимбанк" (оба – Киев) были созданы как госбанки, их акции постоянно находились в управлении Кабмина.

"АО КБ "Приватбанк" стал государственным в понимании ст. 7 закона о банках 30 апреля 2019 года", – подчеркнул Минфин.