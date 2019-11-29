"Укргазбанк" получил лимит финансирования в датском EKF

Об этом говорится в сообщении банка, передает БизнесЦензор.

На сегодняшний день для "Укргазбанка" установлен лимит от EKF для краткосрочных сделок (до двух лет) с целью поддержки торговых операций клиентов банка, осуществляющих закупки товаров с Датского Королевства.

Сейчас "Укргазбанк" изучает и новые возможности сотрудничества с EKF и уже предлагает обращаться в банк компаниям, которые осуществляют внешнеэкономические торговые операции с датскими контрагентами.

Как уточнили Интерфакс-Украина в пресс-службе "Укргазбанка", лимит финансирования для банка в EKF на начальном этапе составляет 3,3 млн евро с возможностью увеличения при использовании.

АБ "Укргазбанк" создан в 1993 году. Государство в лице Минфина владеет 94,94% акций финучреждения.

Согласно данным НБУ, на 1 октября 2019 года "Укргазбанк" по размеру общих активов занимал 4 место (114,133 млрд грн) среди 76 действовавших в стране банков.