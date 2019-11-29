БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
29.11.19 16:06

НКРЭКУ установила "зеленый" тариф для ряда СЭС, введенных в эксплуатацию осенью 2019 года

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины, установила "зеленый" тариф в размере 15,03 евроцента за 1 кВт-ч для ряда солнечных электростанций (СЭС), введенных в эксплуатацию осенью 2019 года.

сэс

Такое решение комиссия приняла 29 ноября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Срок действия тарифа - до 1 января 2030 года.

Тариф, в частности, установлен для станций:

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100