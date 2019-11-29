"Львовгаз" открыл четвертый Центр обслуживания клиентов

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.

Открытие Центра обслуживания клиентов в Стрые является очередным этапом реализации комплексной программы "Львовгаза" по развитию клиентского сервиса. Теперь более 40 услуг газовой компании можно получить в одном помещении. Кроме консультаций по расчетам, физические и юридические лица имеют возможность подать заявление на смену собственника, заключение договоров, а также решить все вопросы технического характера – заказать газификацию помещения, техобслуживание или ремонт газовых приборов и тому подобное.

В зале работает администратор, который первым встречает клиентов. Он помогает в выяснении вопросов, которые не требуют детального изучения состояния лицевого счета, а в случае необходимости направляет потребителя к профильному специалисту. Такой грамотный перераспределение клиентских потоков позволяет избежать очередей и сэкономить время потребителей газа.

Современная компьютерная техника, доступ к интернету позволяют клиентам во время ожидания самостоятельно зарегистрировать "Личный кабинет" на мониторе "тонкого клиента", ознакомиться и освоить другие дистанционные сервисы компании.

"Качественный и быстрый сервис – это наши основные приоритеты в работе с клиентами. Именно такие Центры обслуживания клиентов позволяют ускорить обмен информацией с потребителями газа, создают комфортные условия, а также способствуют налаживанию диалога между потребителями газа и нашими специалистами", – отметил председатель правления АО "Львовгаз" Юрий Войсович.

Центр обслуживания клиентов в Стрые расположен по адресу: ул. Людкевича, 7, и работает с понедельника до четверга с 8:00 до 17:5, в пятницу – с 8:00 до 16:00, без перерыва на обед.

Это уже четвертый Центр обслуживания на Львовщине, который оформлен по современным европейским стандартам. Подобные ЦОКи уже есть во Львове, Самборе и Червонограде.

АО "Львовгаз" – компания, которая занимается распределением природного газа через распределительные газопроводы на территории Львовской области. Это старейшее отечественное предприятие в своей отрасли, а также одно из крупнейших по уровню газификации. Ежегодно компания транспортирует примерно 1,5 млрд кубометров природного газа к потребителям Львовщины. Природный газ попадает к потребителям Львовщины через распределительные сети АО "Львовгаз". Общая протяженность распределительных газопроводов в области составляет 24 712,284 км, из которых распределительные 16 638,736 км и газопроводы-вводы – 8 073,548 км. Регулирование давления газа осуществляется с помощью 4 267 газорегуляторных пунктов и 72 781 домовых регуляторов.