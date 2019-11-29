Кабмин отменил компенсацию стоимости вагонов для перевозки зерна

Соответствующее постановление от 15 ноября №954 обнародовано на сайте правительства, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По программе Государственной поддержки развития хмелеводства, закладки молодых садов, виноградников и ягодников срок подача документов субъектами хозяйствования в региональные комиссии продлена до 1 декабря 2019 года. В то же время отменена необходимость подачи заявлений в профильное министерство по включению в перечень претендентов на господдержку по этой программе.

По Государственной программе господдержки животноводства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, аквакультуры продлен срок представления субъектами хозяйствования – юридических лиц заявки и документов до 15 декабря.

Как сообщалось, аграриям по состоянию на 13 ноября 2019 года направлено на выплату 2,84 млрд грн из 5,91 млрд грн, выделенных из бюджета на разные программы государственной поддержки агропромышленного комплекса в 2019 году.