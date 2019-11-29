Милованов назвал ТОП-5 областей Украины по уровню занятости населения

Об этом Милованов сообщил в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Топ-5 областей по уровню занятости населения в возрасте 15-70 лет в городской местности: 62,6% - самый высокий уровень в городе Киев, 61,8% - Харьковская область, 60,5% - Черкасская, 60% - Днепропетровская и Закарпатская", - написал Милованов.

В сельской местности, по словам Милованова, это 68,7% - Луганская область, 63,4% - Сумская, 63,3% - Черновицкая, 62% - Херсонская, 59,8% - Харьковская.

"Цифры показывают, что по сравнению с другими регионами население Харьковской области наиболее занятое в городской и сельской местностях - в среднем 62%", - отметил министр..

Он также добавил, что планируется легализовать и упростить поиск работы на рынке труда через новое трудовое законодательство.

"Это позволит каждому украинцу работать на тех условиях, которые наиболее удобны для него. А "серый" рынок труда - выведет из тени", - резюмировал Милованов.