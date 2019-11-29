БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
29.11.19 13:44

Три компании будут участвовать в конкурсе "Укрзализныци" на единого оператора питания в поездах

Три компании будут участвовать в конкурсе по выбору единственного оператора предоставления услуг питания, медиаконтента и доставки экспресс-отправлений в украинских поездах.

укрзализныця,ремонт,вагон,плацкарт

Об этом со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" сообщает БизнесЦензор.

"Поэтому по результатам первого тура конкурса, который состоялся 20 ноября 2019, к следующему этапу допущены ООО "Вог Кафе", ООО "Санфинити" и ООО "Фуд энд Беверидж", - сообщает "Укрзализныця".

Второй этап конкурса, а именно представления ценовых предложений, состоится 2 декабря 2019 и продлится до 12:00

"Укрзализныця" напоминает, что конкурс объявлен в связи с истечением 31 декабря 2019 года действия договора с ООО "Вог Кафе" о предоставлении услуг питания пассажиров в скоростных поездах.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100