"Укрнефтебурение" Коломойского освоило новую скважину в Харьковской области

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрнефтебурение" сообщает БизнесЦензор.

"При испытании горизонта В-22 получен коммерческий приток газа и конденсата, начальный суточный дебит газа составил 200 тыс. кубометров, а конденсата - 20 тонн", - сообщает компания.

Глубина скважины составила 4850 м. Генеральным подрядчиком при строительстве скважины выступило ООО "Буровая компания Укрбурсервис". В процессе бурения и крепления задействована продукция и услуги ряда зарубежных компаний: Voestalpine Tubulars GmbH & Co KG, Smith Bits, Weatherford, LGH Inc.

Компания планирует освоить еще одну скважину.

"Благодаря интенсивной программе бурения с использованием новых технологий и привлечением профессионалов международного уровня, мы ожидаем, что добыча по результатам 2019 года превысит показатель прошлого года как минимум на 30%", - отметил председатель правления "Укрнефтебурения" Михаил Бакуненко.

"Укрнефтебурение" – одна из крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине. Согласно информации в системе раскрытия НКЦБФР, ее крупнейшими акционерами являются Deripon Comercial Ltd. (Кипр) - 44,989%, зарегистрированные по одному адресу в Лондоне "Арес Системс Лтд" (Великобритания) и "Ариана Бизнес Лимитед" - по 22,4996%, а также JKX Ukraine B.V. - 10%.

Народный депутат Виталий Хомутынник в августе 2016 года сообщил изданию "Новое время", что на паритетных началах с Игорем Коломойским владеет компанией Deripon Commercial Ltd.