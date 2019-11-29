Экс-глава Аграрного фонда выписал себе и окружению 9 миллионов выходного пособия

Об этом сообщает БизнесЦензор.

"При этом ПАО "Аграрный фонд" недополучило только за 3 квартала 2019 более 42 млн гривен. То есть финансовый план компании был не выполнен в более, чем 4 раза", - сообщает Аграрный фонд.

В сообщении говорится, что некоторые работники Аграрного фонда сопротивлялись проведению проверки хозяйственных операций и достоверности финансовой отчетности, которую инициировало Министерство развития экономики.

"Возможно эти сотрудники имеют определенные обязательства перед уже уволенным руководством", - сообщает Аграрный фонд.

Как сообщал БизнесЦензор, Кабинет министров назначил Ивана Барышева исполняющим обязанности председателя правления ПАО "Аграрный фонд".

Кабинет министров 23 октября решил отстранить от выполнения обязанностей главы правления ПАО "Аграрный фонд" Андрея Радченко.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства также поручило провести внеплановый аудит ПАО "Аграрный Фонд".

Ранее стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) подозревает руководство ПАО "Аграрный фонд" в сговоре с предприятиями бизнесмена Дмитрия Фирташа при закупке и хранении минеральных удобрений в 2017 году, что нанесло ущерб госпредприятию на сумму 243,41 млн грн.