Российская "Транснефть" подготовила $360 миллионов для выплат за загрязнение "Дружбы"

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

"Резерв не является безусловным юридическим обязательством группы перед грузоотправителями по осуществлению выплат", - подчеркнула компания. Также там указали, что создание резерва не означает, что монополия признала ответственность за форс-мажор, который случился из-за "действий третьих лиц".

Руководство компании ожидает, что в досудебном порядке последствия инцидента будут урегулированы в течение года, если грузоотправители проявят заинтересованность в предложенном механизме.

Ранее "Транснефть" обещала возместить убытки партнерам, если они документально подтвердят потери, их размер и негативные последствия. Компания объявила, что готова платить компенсации из расчета $15 за баррель некондиционной нефти. Затем компания планирует возместить свои расходы за счет виновных в загрязнении нефти.

В конце апреля белорусские партнеры "Транснефти" сообщили, что в нефтепроводе "Дружба" появилась нефть, с повышенным содержанием хлорорганики, которая разъедает оборудование. Из-за этого пришлось прерывать поставки в Белоруссию, Польшу, Венгрию, Германию, Украину и в страны Балтии и вытеснять некондиционное топливо в Россию.

По данным "Транснефти", загрязнение произошло на участке Самара-Унеча и было умышленным. По факту российские правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

Как сообщалось, в сентябре российская "Транснефть" довела компенсацию "Укртранснафте" за попадание нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений в украинский участок нефтепровода "Дружба" до 3,5 млн евро. В то же время в компании отмечали, что эта сумма неокончательная.

Напомним, 25 апреля "Укртранснафта" вынужденно приостановила работу украинского участка нефтепровода "Дружба" из-за отказа приема российского сырья с повышенным содержанием хлорорганики на приемо-сдаточных участка "Будковце" (Словакия) и из-за отсутствия свободных резервуаров на приемо-сдаточных участки нефти "Фенешлитке" (Венгрия).

"Укртранснафта" возобновила транзит российской нефти европейским потребителям по магистральному нефтепроводу "Дружба" 11 мая.

"Укртранснафта", а также белорусские и казахские компании заявляли, что намерены получить компенсации от российской "Транснефти" за загрязнение сырья и проведение работ по вытеснению некондиционной нефти из нефтепровода "Дружба".

В свою очередь российская "Транснефть" заявила о готовности к внесудебному урегулированию вопроса коменсаций последствий инцидента на "Дружбе" в рамках заключенных договоров на транспортировку нефти.