Украина и РФ впервые провели двустороннюю встречу о транзите газа

Об этом со ссылкой на пресс-службу Минэнерго РФ сообщает БизнесЦензор.

"Сегодня в Вене состоялись российско-украинские переговоры по газу с участием Министра энергетики РФ Александра Новака, Министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля, Председателя Правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера, руководителей НАК "Нафтогаз Украины" и ООО "Оператор газотранспортной системы Украины", - сообщило российское министерствовечером 28 ноября.

Стороны обсудили российско-украинское сотрудничество в газовой сфере — урегулирование взаимных претензий по исполнению контрактов, условия транзита российского газа в Европу с 2020 года, перспективы прямой покупки российского газа для потребителей Украины.

"Состоялся обмен предложениями по решению стоящих перед сторонами вопросам, достигнуты договоренности по интенсификации совместной работы в двустороннем формате в ближайшие дни", - сообщает Минэнерго РФ.

Таким образом, Украина и РФ впервые после начала переговоров о продлении контракта на транзит российского газа через украинскую территорию провели двустороннюю встречу.

Как сообщал БизнесЦензор, по словам исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, дедлайн для заключения долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу через территорию Украины по европейским правилам и украинскому законодательству - 13 декабря.

При этом Витренко утверждает, что РФ может прекратить транзит газа через Украины с 1 января.

Напомним, 1 января 2020 года заканчивается транзитный контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом".

Как сообщалось, российский "Газпром" 18 ноября направил в адрес НАК "Нафтогаз Украины" предложение о продлении действующего или заключении нового договора о транзите газа сроком на один год.

При этом российский монополист потребовал отказа Украины от всех претензий в международном арбитраже и прекращения всех судебных разбирательств.

Кроме того, среди условий перечислены: отмена решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на "Газпром" штрафа за якобы "нарушение экономической конкуренции"; отзыв ходатайства "Нафтогаза Украины" об инициировании Европейской комиссией расследования против российской компании.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель назвал предложенные "Газпромом" условия неприемлемыми.

НАК "Нафтогаз Украины" в своем ответном предложении настаивает на подписании нового долгосрочного контракта на транзит газа через территорию Украины по европейским правилам, а также отмечает готовность рассмотреть выплату долга по решению Стокгольмского арбитража газом.

Ранее российский президент Владимир Путин заявлял, что РФ в вопросе продления транзита газа настаивает на отказе украинской стороны от взыскания с российского "Газпрома" $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража и от претензий по решению Антимонопольного комитета на $7 млрд.