В "зеленую энергетику" инвестировано $4,8 миллиарда за последние 5 лет, – Гончарук

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ходе встречи с генеральным директором Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) Франческо Ла Камера, передает БизнесЦензор.

"Сегодня в Украине реализуется ряд проектов возобновляемой энергетики общей мощностью в 2,5 гигаватт. Это самый большой показатель за все годы независимости нашего государства. В эту сферу инвестировано $4,8 млрд в течение последних 5 лет", - сказал Гончарук.

Он также отметил, что целью Украины является увеличение доли возобновляемой энергетики.

"Сейчас мы разрабатываем стратегию перехода на возобновляемую энергетику к 2050 году. Мы бы высоко оценили сотрудничество с IRENA в этом направлении", - сказал Гончарук.

Ла Камера в свою очередь выразил поддержку действиям украинского правительства: "Украина идет в правильном направлении. Вы можете рассчитывать на нас в вопросах развитию системы возобновляемой энергетики в вашей стране ".

Кроме этого, на встрече обсуждали внедрение аукционной системы закупки электроэнергии, произведенной ВИЭ, для стимулирования развития возобновляемой энергетики. Первый аукцион должен состояться уже в апреле 2020 года.

Международное агентство по возобновляемым источникам энергии, или IRENA, - организация, основанная в 2009 году для поддержки использования государствами всех форм возобновляемых источников энергии. Украина стала членом IRENA 24 февраля 2018 года. Украина была избрана в состав Программно-стратегического комитета IRENA на 2019-2021 годы 26 июня 2019 года во время 17 заседания Совета IRENA. Также достигнута договоренность о включении Украины в состав комитета по полномочий 10 заседания Ассамблеи IRENA.