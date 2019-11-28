Бывший владелец "Фортуна-банка" просит суд признать его банкротом

Об этом свидетельствует определение Хозсуда Киева от 18 ноября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

Как отмечает издание, 7 ноября Хозсуд Киева по указанному делу удовлетворил иск "Укрэксимбанка" к Сергею Тищенко (как поручителю "Фортуна-Банк") и решил взыскать с ответчика в пользу истца 153 млн грн задолженности по кредитному договору от 18 декабря 2012 года.

Кроме того, Хозсуд Киева рассматривает еще один иск "Укрэксимбанка" к Тищенко как поручителю "Фортуна-Банк" о взыскании 131 млн грн задолженности по кредитному договору от 11 января 2014 года.

Напомним, с 21 октября в Украине начал действовать Кодекс по процедурам банкротства, согласно которому физические лица в судебном порядке вправе инициировать признание себя банкротом.

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Как сообщалось, Фонд гарантирования вкладов начал процедуру ликвидации ПАО "Фортуна-банк" в феврале 2017 года.

По состоянию на 1 января 2016 владельцами существенного участия в "Фортуна-банке" числились Тищенко Матрена Ивановна с 99,637% участия в банке и Масленникова Антонина Борисовна с 0,363% участия. Банк связан с бизнесменом Сергеем Тищенко.

По данным Фонда, средства, выданные связанным лицам, на общую сумму 2,11 млрд грн составляли примерно 98% кредитного портфеля "Фортуна-банка".

Тищенко приобрел широкую известность осенью 2014 года, когда государственное предприятие "Укртранснефтепродукт" передало его компании "Укройлпродукт" нефтепродукты с нефтебаз Сергея Курченко, конфискованные в рамках уголовного дела.

ГП получило эти нефтепродукты по решению Приморского суда Одессы. "Украинская правда" сообщала, что нефтепродукты ГП "Укртранснефтепродукт" продало по заниженным ценам "Укройлпродукту", который реализовывал его уже другим нефтетрейдерам.

Средства от продажи нефтепродуктов аккумулировались на счетах "Фортуна-банка", который принадлежит Тищенко.

В 2018 году инвесткомпания Dragon Capital купила офис обанкротившегося "Фортуна-Банка" в Киеве за 170 млн грн.