Германия оспорила ограничение мощности газопровода OPAL, – СМИ

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Польское радио, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, в сентябре Суд ЕС отменил решение Еврокомиссии 2016 года, разрешающее более широкое использование пропускной способности трубопровода OPAL российским "Газпромом", однако Германия успела подать апелляцию.

Польское правительство утверждает, что полное использование пропускной способности газопровода "Северный поток" позволит "Газпрому" перенаправить дополнительные объемы газа на рынок ЕС, что ставит под угрозу энергетическую безопасность ЕС, в том числе Польши.

Власти в Варшаве подчеркивают, что поставки газа из России угрожают энергетической безопасности ЕС, в то время как Европа хочет уменьшить зависимость от РФ.

Как сообщалось, Европейская комиссия в 2009 году согласилась исключить OPAL из-под регулирования нормами ЕС, однако "Газпром" отказался выполнять условие для такого исключения и 50% мощностей OPAL были заморожены.

В 2016 году Еврокомиссия согласилась сократить резерв до 10%, а оставшиеся мощности выставить на открытый аукцион. Решение ЕК обжаловали польская PGNiG и правительство республики. В 2017 году суды отклонили иски польской стороны, однако в сентябре 2019 года Суд Европейского союза принял решение в пользу польских истцов, приняв во внимание принцип солидарности в вопросах энергоснабжения.

Вслед за решением суда Федеральное сетевое агентство Германии запретило "Газпрому" использовать дополнительно забронированные мощности OPAL, а компании - продавать их в будущем. Соответственно, с 14 сентября использование мощностей газопровода было ограничено.