Долг по зарплате превысил 3,4 миллиарда, – Госстат

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Так, задолженность по зарплате экономически активных предприятий в октябре увеличилась на 15,8% и на 1 ноября составила 2,28 млрд грн.

Наибольший рост долга по выплате зарплаты в октябре зафиксирован во Львовской (на 91,8%), Черновицкой (на 80,4%), Волынской (на 32,3%), Херсонской (на 21,1%) и Донецкой (на 15,9%) областях.

В то же время сокращение задолженности по заработной плате зафиксировано в Черкасской (на 13,4%), Ривненской (на 12,5%), Закарпатской (на 10,3%), Харьковской (на 5,9%) и Винницкой (на 3,6%) областях.

В отраслевом разрезе в октябре 2019 года наибольшая задолженность по выплате зарплаты зафиксирована в промышленности – 2,77 млрд грн (рост на 11% за месяц), профессиональной, научной и технической деятельности – 153,6 млн грн (+12%).