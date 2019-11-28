Доля расчетов платежными картами достигла 50%, – НБУ

Об этом рассказал заместитель председателя Национального банка Сергей Холод, передает БизнесЦензор.

"Доля безналичных расчетов платежными картами уже достигла почти 50%, что полностью соответствует планам НБУ, согласно которым к концу 2020 года доля безналичных расчетов должна составлять 55%. Большую роль в популяризации cashless-платежей играет расширение бесконтактной платежной инфраструктуры и новации, например, увеличение количества POS-терминалов, средств для осуществления бесконтактной оплаты. За это мы благодарны участникам рынка", - отметил Холод.

В то же время, по его словам, требует обновления и осовременивания сфера регулирования платежного рынка. Поэтому была создана рабочая группа, работающая над разработкой нового проекта закона "О платежных услугах". Уже в ближайшее время Национальный банк вынесет документ на публичное обсуждение.

Национальный банк также работает над внедрением международного стандарта обмена сообщениями между финансовыми организациями ISO 20022, что позволит гармонизировать украинское платежное пространство с мировым и упростит взаимодействие между украинской и международными платежными системами.