Итоги недели: Новые тарифы на газ, победа над "Газпромом" и доллар по 24 гривни

ФИНАНСЫ

Нацбанк показал дизайн новых банкнот в 50 и 200 гривен

Нацбанк представил обновленные банкноты номиналом 50 и 200 гривен с усовершенствованной системой защиты, которые по дизайну наследуют банкноты нового поколения гривни номиналами 20, 100, 500 и 1000 грн.

Новые банкноты в 50 грн будут введены в обращение уже 20 декабря вместе с монетой номиналом 5 гривен. Новые банкноты достоинством 200 грн повявятся 25 февраля 2020 года, а в середине 2020 года в обращение будут введены монеты номиналом 10 гривен, завершив обновление банкнотно-монетного ряда.

Доллар упал ниже отметки 24 грн/$ впервые с января 2016 года

Курс гривни к доллару США 27 ноября укрепился до 23,9827 грн/$, что стало максимальным уровнем с 15 января 2016 года. К концу недели гривня осталась на том же уровне – на 2 декабря Нацбанк установил курс 23,97 грн/$.

Подробнее о причинах укрепления национальной валюты читайте в материале БизнесЦензор: Чому гривня продовжує зміцнюватися

На фоне укрепления курса гривни Нацбанк увеличил покупку валюты на межбанке в полтора раза – до $184 млн за неделю.

Нацбанк заявил о давлении со стороны Коломойского

Правление Национального банка публично обвинило бывшего владельца "Приватбанка" Игоря Коломойского в давлении после того, как митингующие под НБУ люди, в том числе сотрудники предприятий олигарха, ворвались в холл здания.

Минфин передал акции "Приватбанка" Кабинету министров

По данным НБУ на 25 сентября, владельцем 100% акций "Приватбанка" указано "государство в лице Кабинета министров", тогда как на 1 января 2019 года им значилось "государство в лице Министерства финансов".

Сейчас Хозсуд Киева рассматривает иск Игоря Коломойского именно к Минфину с требованием вернуть акции банка. Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Кабмин готов к любому развитию событий вокруг судов о национализации "Приватбанка".

Минфин разместил четырехлетние облигации в гривне под 12,4% годовых

Министерство финансов 26 ноября привлекло в госбюджет от размещения облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) 2,39 млрд грн. Вся сумма поступила от продажи четырехлетних бумаг под 12,4%. Снижение ставки по этим облигациям составило 90 базисных пунктов.

Минфин одолжил 250 миллионов евро у Cargill

Украина в октябре привлекла кредиты от Cargill на сумму около 250 млн евро (эквивалент $277,65 млн), свидетельствуют данные Министерства финансов. Детальная информация об условиях привлечения средств пока отсутствует.

Госбюджет с начала года сведен с дефицитом 30 миллиардов

Государственный бюджет за январь-октябрь 2019 года сведен с дефицитом 30,28 млрд грн, тогда как дефицит госбюджета по общему фонду составил 35,37 млрд грн, свидетельствуют данные Казначейской службы.

Украина опустилась на 11 пунктов в рейтинге простоты уплаты налогов

Украина опустилась на 11 пунктов, до 65 места, в ежегодном рейтинге простоты уплаты налогов Paying Taxes 2020, который составляет Всемирный банк и аудиторская компания PwC. Список возглавили Бахрейн, Гонконг и Катар.

ЭНЕРГЕТИКА

Кабмин ввел фиксированную цену на газ для населения с 1 января

Кабинет министров утвердил механизм формирования гарантированной цены на газ, которая будет действовать с 1 января. Она составит 6,96 грн за кубометр с НДС (без тарифов на транспортировку) и призвана защитить население от возможного резкого скачка цен в случае прекращения Россией транзита газа через Украину.

Минэкоэнерго готовит повышение тарифов на электроэнергию для населения с большим потреблением

Минэкоэнерго рассматривает вопрос повышения тарифов для физлиц с потреблением электроэнергии более 500 кВт в месяц до среднего тарифа для промышленных потребителей второго класса (с 168 коп. до около 288 коп. за кВт-ч), заявил министр Алексей Оржель.

"Нафтогаз" выиграл у "Газпрома" первую апелляцию на решение Стокгольмьского арбитража

"Нафтогаз Украины" выиграл апелляцию по первой жалобе "Газпрома" на отдельное решение Стокгольмьского арбитража от 31 мая 2017 года, которым суд отклонил требование "Газпрома" о применении принципа "бери или плати", а также удовлетворил требование "Нафтогаза" о пересмотре цены на газ.

Еще два спора между "Нафтогазом" и "Газпромом" Апелляционный суд округа Свеа рассмотрит в 2020 году.

Тем временем "Нафтогаз" запустил процесс взыскания долга с "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража в Латвии.

Кабмин уволил главу "Энергоатома"

Кабинет министров уволил президента НАЭК "Энергоатом" Юрия Недашковского по представлению министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля. Недашковский занимал эту должность с мая 2014 года.

Причинами увольнения Недашковского в Минэкоэнерго назвали неэффективный менеджмент, подозрение в хищении государственных средств, претензии к закупкам и невыполнение планов ремонта энергоблоков.

"Нафтогаз" направил ответ на предложение "Газпрома" по транзиту

НАК "Нафтогаз Украины" настаивает на подписании нового долгосрочного контракта на транзит газа через территорию Украины по европейским правилам.

При этом "Нафтогаз" готов получить от "Газпрома" $3 млрд по решению арбитража в виде газа. По словам исполнительного директора НАК Юрия Витренко, такой вариант уже обсуждается с российской стороной.

Тем временем в Вене 28 ноября прошли первые за последние годы газовые переговоры между Украиной и Россией на уровне министров без участия Еврокомиссии.

ДТЭК Ахметова ограничила работу двух ТЭС

Компания "ДТЭК Энерго" Рината Ахметова приняла решение о "выводе в простой" части производственного персонала Приднепровской и Бурштынской ТЭС, объяснив это падением цен на электроэнергию из-за ее импорта.

В то же время, как оказалось, энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова сам был крупнейшим импортером электроэнергии в Украину в октябре.

Цены на рынке электроэнергии обновили исторический минимум

По данным "Оператора рынка", средневзвешенная цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РСВ) в объединенной энергосистеме Украины на 29 ноября упала на 32% и достигла нового минимума в 898,4 грн за МВт-ч. Цена в торговой зоне "Бурштынский остров" снизилась на 9% – до 1,73 тыс. грн за МВт-ч.

НПЗ Коломойского начал покупать ливийскую нефть

В нефтетранспортную систему Украины впервые поступила нефть сорта El Sharara (ливийская нефть) для транспортировки на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод Игоря Коломойского и партнеров, сообщила "Укртранснафта".

"Нафтогаз" приостановил повышение цен на газ для промышленности

"Нафтогаз Украины" оставил цены на газ для промышленных потребителей и других хозяйствующих субъектов на уровне ноября – 5 861-6 463 грн за тысячу кубометров (без НДС и расходов на его транспортировку) после повышения в предыдущие два месяца.

"Укрэнерго" расширило возможности для импорта электроэнергии из Словакии

НЭК "Укрэнерго" и словацкий оператор SEPS договорились об увеличении размера доступной пропускной способности межгосударственных сечений между странами с 400 МВт до 600 МВт, что расширяет возможности для импорта электроэнергии из Словакии на территорию "острова Бурштынской ТЭС".

ВЛАСТЬ

Кабмин назначил нового главу Госгеокадастра

Кабинет министров назначил председателем Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Дениса Башлыка, который в последние годы занимал должность директора Департамента международного сотрудничества в этом ведомстве.

Кабмин назначил нового главу Госагентства инфраструктурных проектов

Кабинет министров назначил председателем Государственного агентства инфраструктурных проектов Кирилла Хомякова.

Кабмин уволил заместительницу Криклия после скандала с перепиской

Кабинет министров уволил Александру Клитину с должности заместителя Министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции. Соответствующее предложение на заседание Кабмина внес министр Владислав Криклий после публикации переписки Клитиной с неизвестным.

Кабмин дополнительно выделил 1,4 миллиарда на выплату больничных и помощи матерям

Кабмин внес изменения в бюджет Фонда соцстрахования, дополнительно направив 1,4 млрд грн на выплату в 2019 году больничных по временной потере трудоспособности, а также по беременности и родам.

Решение было принято после того, как Минюст отменил запись нотариуса о восстановлении Евгения Баженкова на должности главы Фонда социального страхования по решению суда.

Кабмин утвердил введение второго этапа медицинской реформы

Кабинет министров утвердил Программу медицинских гарантий, которая заработает с 1 апреля 2020 года и будет действовать для всех видов помощи: первичной, специализированной, высокоспециализированной, экстренной, паллиативной, медицинской реабилитации и реимбурсации лекарств.

Глава Национальной службы здоровья подал в отставку

Глава Национальной службы здоровья (НСЗУ) Олег Петренко написал заявление на увольнение с должности из-за несогласия с политикой нового руководства Минздрава. Петренко занимал эту должность с марта 2018 года.

Кабмин выделил 500 миллионов на зарплаты медикам и учителям

Кабинет министров перераспределил 171,1 млн грн на зарплаты для учителей и направил 326 млн грн на дофинансирование медицинской субвенции, прежде всего на выплату задолженности по заработной плате врачам.

Европарламент утвердил повышение квот на импорт курятины из Украины

Европарламент 26 ноября ратифицировал соглашение с Украиной, которое увеличит квоты на экспорт украинской курятины в ЕС на 50 тысяч тонн – с нынешних 18,4 тыс. тонн до 68,4 тыс. тонн. Изменения вступят в силу после их ратификации Верховной Радой.

Кабмин решил провести перепись населения с помощью мобильных операторов

Перепись населения решено провести в электронном виде с использованием данных мобильных операторов о количестве пользователей, сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет. Ожидается, что это позволит сэкономить около 2 млрд грн.

АГРАРНЫЙ РЫНОК

Украина собрала рекордный урожай зерновых

Украина по состоянию на 28 ноября собрала рекордные 74,3 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, превысив результат урожая зерновых за весь 2018 год, когда валовой сбор составил 70,1 млн тонн.

ТРАНСПОРТ

Кабмин назначил нового главу Укртрансбезопасности

Кабинет министров назначил председателем Государственной службы по безопасности на транспорте Александра Погорелого. Он является генеральным директором компании "Юниверсал Моторз Груп", входящей в состав корпорации "УкрАвто".

Турецкая авиакомпания Atlasglobal и ее украинская "дочка" приостановили полеты

Турецкая авиакомпания Atlasglobal и ее дочерняя компания в Украине – Atlasjet Ukraine – объявили о приостановке полетов с 26 ноября по 21 декабря. О вариантах компенсации покупателям билетов обещают сообщить 16 декабря.

"Укрзализныця" запланировала построить евроколею от границы с Польшей до Львова

"Укрзализныця" планирует в 2020 году построить совмещенную колею 1520/1435 мм от станции Мостиська во Львов. Это позволит сократить время путешествия поездом в Краков до 3,5 часа. В рамках проекта необходимо уложить 69,8 км совмещенной колеи и провести реконструкцию 8 станций.

КОРПОРАЦИИ

Российская МТС продала Vodafone Украина азербайджанскому Bakcell за $734 миллиона

Российская МТС заключила соглашение о продаже всего своего бизнеса на Украине – "Vodafone Украина" – за $734 млн компании Telco Solutions and Investments, "дочке" азербайджанской Bakcell. Покупатели заверили, что смена собственника не повлияет на операционную деятельность мобильного оператора.

Regal Petroleum Новинского покупает компанию по добыче газа за $40 миллионов

Regal Petroleum Вадима Новинского предварительно договорилась о покупке за $40 млн ЧАО "НПК "Укрнафтинвест", владеющего лицензиями на разработку Белолесской и Алибейско-Трапивской нефтегазовых площадей.

Хмельницкий покупает долю в столичном ТРЦ Ocean Plaza

Бизнесмен Василией Хмельницкий подал заявку в АМКУ на приобретение через UPD Holdings Limited 25% акций компании Ocean Plaza Project. Ранее о планах приобрести ТРЦ Ocean Plaza также заявлял основатель ЧАО "Мандарин Плаза" Вагиф Алиев.

Собственник Обуховского комбината выкупил крупнейшую столичную типографию с дисконтом 99%

Фирма "Палм Милл Принт" владельца Киевского картонно-бумажного комбината (Обухов) Владимира Крупчака выкупила имущество ЧАО "Блиц-Информ" в ходе повторного голландского аукциона за 49,59 млн грн при стартовой цене 495,89 млн грн. Изначально комплекс продавали за 4,12 млрд грн, но безуспешно.

Однако Печерский райсуд наложил арест на имущество ЧАО "Блиц Информ", находящееся в залоге у государственного "Укрэкимбанка", которому обанкротившееся предприятие задолжало 2,3 млрд грн.

Компания сына Порошенко стала совладельцем семейного банка

ООО "Центрально-Европейская кондитерская компания" (ЦЕКК), бенефициаром которой недавно официально стал сын экс-президента Петра Порошенко Алексей, в ноябре стала акционером АО "Международный инвестиционный банк". Доля акций, собственником которых стала ЦЕКК, а также у кого они были приобретены, не уточняется.

КОРРУПЦИЯ/РАССЛЕДОВАНИЯ

НАБУ задержало одесского контрабандиста Альперина

Сотрудники НАБУ задержали одесского контрабандиста Вадима Альперина после того, как он сам пришел в прокуратуру. Перед этим президент Владимир Зеленский лично пообещал "ценный подарок" тому, кто поможет задержать Альперина.

Перед этим НАБУ задержало 10 человек, в том числе 7 сотрудников таможни, по делу о минимизации налоговых платежей на общую сумму 450 млн грн. Однако Альперина зедаржать не смогли. Суд уже арестовывал Альперина в 2017 году, но он вышел под залог.