Венесуэла пытается продавать нефть за юани из-за санций США, – Reuters

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пять человек, знакомых с ситуацией, передает БизнесЦензор.

По словам собеседников агентства, чиновники сделали подобное предложение устно по крайней мере четырем компаниям, которые предоставляют услуги государственному сектору.

При этом источники отказались раскрывать информацию о том, какие компании получили это предложение.

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Как отмечает агентство, этот шаг является еще одним примером того, как Каракас ищет новые способы осуществления международных платежей после введения Вашингтоном масштабных санкций, направленных на то, чтобы добиться ухода президента-социалиста Николаса Мадуро, и лишивших страну доступа к финансовой системе США.

Венесуэльские государственные учреждения обычно расплачиваются с партнерами из частного сектора в местной валюте или в долларах США. Однако гиперинфляция и санкции США, запрещающие американским компаниям вести бизнес с венесуэльским государственным сектором, усложняют эти процессы.

Расчеты с поставщиками в юанях позволили бы Венесуэле воспользоваться средствами, имеющимися в ее распоряжении в Китае, не затрагивая финансовую систему США. Однако два источника сообщили, что процесс открытия счетов в китайских банках оказался сложным.