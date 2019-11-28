Верховный суд вернул Одесский припортовый элеватор в собственность государства

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Одесской области, передает БизнесЦензор со ссылкой на АПК-Информ.

"Благодаря прокуратуре Одесской области реально выполнено решение суда и за государством в лице Кабинета министров Украины зарегистрировано право собственности на Одесский портовый элеватор. Стоимость целостного имущественного комплекса составляет более 261 млн грн, а площадь - более 25 тыс. кв. м", – говорится в сообщении.

Также решением суда оставлено без изменений решение первой и апелляционной судебных инстанций, которыми удовлетворены требования прокуратуры о признании права собственности на имущество за государством.

Отменены незаконные решения и запись нотариуса о признании права частной собственности на элеватор за предприятием.