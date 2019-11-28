БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
28.11.19 17:21

Марганецкий ГОК Коломойского может направить на дивиденды 155 миллионов

Акционеры ЧАО "Марганецкий горно-обогатительный комбинат" (МГОК) могут направить 95% чистой прибыли по итогам 2018 года, которая составила 163,2 млн грн, на выплату дивидендов или оставить эту часть нераспределенной.

коломойский

Соответствующие проекты решений выносятся на общее собрание акционеров предприятия, назначенное на 16 января 2020 года, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Первым проектом решения по вопросу распределения прибыли предлагается 5% прибыли за 2018 год (8,16 млн грн) направить в резервный фонд, 95% (155,04 млн грн) оставить нераспределенными, дивиденды не начислять и не выплачивать.

Вторым проектом предлагается 5% прибыли за 2018 год направить в резервный фонд, 95% – на выплату дивидендов, что составит 0,1057 грн на одну простую акцию.

В повестке дня также значатся вопросы об утверждении принципов корпоративного управления МГОКа, продлении срока выполнения задания по обязательному аудиту компанией ООО "Аудиторская фирма "Каупервуд".

Читайте также: Покровский ГОК Коломойского может выплатить дивиденды на 366 миллионов

Как писал БизнесЦензор, Марганецкий и Покровский горно-обогатительные комбинаты (ГОК) принадлежит Игорю Коломойскому и партнерам.

Как сообщалось в годовом отчете предприятия, МГОК по итогам 2018 года сократил консолидированную чистую прибыль в пять раз по сравнению с 2017 годом – до 163,2 млн грн, чистый доход –- на 15%, до 3,11 млрд грн. Нераспределенная прибыль к концу года составила 698,54 млн грн.

МГОК разрабатывает восточную часть Никопольского месторождения марганцевых руд (Грушевско-Басанский участок). В состав комбината входят четыре действующие шахты, в том числе одна строящаяся, один карьер – Грушевский, обогатительная фабрика.

Крупнейшими акционерами ЧАО, по данным МГОКа на 31 декабря 2018 года, являются компании Couttenmax Holdings Limited, Mosfilia Investments Limited и Humax Enterprises Limited, владеющие по 23,89% ЧАО каждая, а также Fianex Holdings Limited (все – Кипр), в собственности которой находится 24% акций.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100