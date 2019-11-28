Марганецкий ГОК Коломойского может направить на дивиденды 155 миллионов

Соответствующие проекты решений выносятся на общее собрание акционеров предприятия, назначенное на 16 января 2020 года, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Первым проектом решения по вопросу распределения прибыли предлагается 5% прибыли за 2018 год (8,16 млн грн) направить в резервный фонд, 95% (155,04 млн грн) оставить нераспределенными, дивиденды не начислять и не выплачивать.

Вторым проектом предлагается 5% прибыли за 2018 год направить в резервный фонд, 95% – на выплату дивидендов, что составит 0,1057 грн на одну простую акцию.

В повестке дня также значатся вопросы об утверждении принципов корпоративного управления МГОКа, продлении срока выполнения задания по обязательному аудиту компанией ООО "Аудиторская фирма "Каупервуд".

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Как писал БизнесЦензор, Марганецкий и Покровский горно-обогатительные комбинаты (ГОК) принадлежит Игорю Коломойскому и партнерам.

Как сообщалось в годовом отчете предприятия, МГОК по итогам 2018 года сократил консолидированную чистую прибыль в пять раз по сравнению с 2017 годом – до 163,2 млн грн, чистый доход –- на 15%, до 3,11 млрд грн. Нераспределенная прибыль к концу года составила 698,54 млн грн.

МГОК разрабатывает восточную часть Никопольского месторождения марганцевых руд (Грушевско-Басанский участок). В состав комбината входят четыре действующие шахты, в том числе одна строящаяся, один карьер – Грушевский, обогатительная фабрика.

Крупнейшими акционерами ЧАО, по данным МГОКа на 31 декабря 2018 года, являются компании Couttenmax Holdings Limited, Mosfilia Investments Limited и Humax Enterprises Limited, владеющие по 23,89% ЧАО каждая, а также Fianex Holdings Limited (все – Кипр), в собственности которой находится 24% акций.