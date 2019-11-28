Компания сына Порошенко стала совладельцем семейного банка

Об этом сообщает пресс-служба банка, передает БизнесЦензор.

При этом доля акций, собственником которых стала ЦЕКК, а также у кого они были приобретены, не уточняется.

Как сообщалось, в начале ноября стало известно, что бывший президент Украины и нардеп Петр Порошенко перерегистрировал часть своего кондитерского бизнеса Roshen на старшего сына Алексея.

В частности, контроль над ЦЕКК перешел к Порошенко-младшему в результате получения корпоративных прав на нидерландскую Roshen Europe B. V., которая владеет 85% ЦЕКК. Ранее Roshen Europe B. V. также принадлежала Порошенко-старшему, согласно его последней декларации.

При этом по состоянию на 20 мая 2019 года Петр Порошенко в декларации об имуществе и доходах указал себя бенефициарным владельцем ЦЕКК.

ЦЕКК – одна из главных компаний в структуре корпорации Roshen, ведь она является учредителем ряда других предприятий.

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Также сообщается, что одновременно бенефициарный владелец начал меняться и в тех компаниях, где ООО ЦЕКК является учредителем. В частности, ООО "Рошен де люкс", ООО "КК Рошен", ООО "Рошен-Волынь", ООО "Рошен Свит" и другие, которые до недавнего времени декларировал Порошенко-старший. В них бывшего президента также заменил его сын.

АО "Международный инвестиционный банк" зарегистрирован в марте 2008 года.

Главными акционерами банка на 1 января 2019 года являлись: Петр Порошенко – 60%, а также его давние бизнес-партнеры и члены их семей Игорь Кононенко (14,94%), Олег Гладковский и Олег Зимин (по 9,908%), Екатерина Ворушилина и Сергей Ворушилин (2,5994% и 2,5984% соответственно), Алексей Порошенко (0,006110%), Юлия Гладковская (0,000001%).