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28.11.19 16:57

Кабмин выделил 113 миллионов на строительство творческого пространства и концертного зала во Львове

Межведомственная комиссия по вопросам государственных инвестиционных проектов решила утвердить в 2019 году финансирование строительства двух социально-культурных объектов во Львове на общую сумму 113 млн грн.

Кабмин выделил 113 миллионов на строительство творческого пространства и концертного зала во Львове

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Согласно обнародованному перечню госинвестпроектов, на создание современного мультифункционального творческого пространства путем нового строительства по ул. Стефаника, 3, во Львове будет выделено 78 млн грн. Реализация проект запланирована в течение 2020-2022 годов.

Кроме того, комиссия решила профинансировать создание первого в Украине акустического концертного зала в помещении Львовской средней специализированной музыкальной школы-интерната им. С. Крушельницкой. На реализацию проекта в течение 2020-2021 будет выделено 34,9 млн грн.

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