Кабмин выделил 113 миллионов на строительство творческого пространства и концертного зала во Львове

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Согласно обнародованному перечню госинвестпроектов, на создание современного мультифункционального творческого пространства путем нового строительства по ул. Стефаника, 3, во Львове будет выделено 78 млн грн. Реализация проект запланирована в течение 2020-2022 годов.

Кроме того, комиссия решила профинансировать создание первого в Украине акустического концертного зала в помещении Львовской средней специализированной музыкальной школы-интерната им. С. Крушельницкой. На реализацию проекта в течение 2020-2021 будет выделено 34,9 млн грн.