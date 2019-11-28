Власти Житомира заказали строительство Дворца спорта за 265 миллионов

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, до конца 2021 года должны построить Дворец спорта по адресу бульвар Старый, 14а.

При этом итоговая ведомость ресурсов и сметы не опубликованы, что не позволяет сравнить цены материалов и оборудования с рыночными.

Гарантийный срок составляет 10 лет. На заработную плату пойдет 16,86 млн грн или 6% общей стоимости подряда. На прибыль отведено еще 3% – 7,4 млн грн.

Цена сделки на 6% ниже ожидаемой стоимости закупки в 283,3 млн грн.

Читайте также: Фирма-прокладка получила еще 1,4 миллиарда на строительство "Охматдета"

Заявки на тендер подали пять фирм: "Риола-модуль Лтд", ООО "Альтис-Констракшн", ООО "Элитстрой-1", ООО "АртХаус" и "Mirbud S.A" (Польша). Однако заказчик допустил к аукциону только двух местных участников – "АртХаус" и "Элитстрой-1", а остальные отклонил.

Компании "Риола-модуль Лтд" и "Альтис-Констракшн" были отклонены, потому что предоставленные ими антикоррупционные программы содержали стандарты и требования ниже, чем типичная антикоррупционная программа. По мнению заказчика, это противоречило закону "О предотвращении коррупции".

Однако "Риола-модуль Лтд" и "Альтис-Констракшн" доказали в АМКУ, что документация тендера не содержала отдельных требований к порядку оформления антикоррупционной программы.

Также "Риола-модуль Лтд" отразила претензии к ЭЦП, наложенной не на каждый файл, а в целом на все файлы, и к отсутствию копий пустых страниц паспорта подписанта.

В то же время "Риола-модуль Лтд" и "Альтис-Констракшн" снесли из тендера фирму "АртХаус" за несоответствие банковской гарантии и фирму "Элитстрой-1" за отсутствие срока действия лицензии в проекте договора и копии сертификата инженера-проектировщика.

Во время аукциона "Риола-модуль Лтд" и "Альтис-Констракшн" не снижали цены.

Вышгородская "Риола-модуль Лтд" франковца Владимира Духовича с уставным капиталом 375 грн известна как строитель "Охматдета".

Ранее Владимир Духович был партнером по ООО "НПО "Стальконструкция" Романа Абрамовского – бывшего заместителя министра регионального развития, строительства и ЖКХ и нынешнего заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды.

Роман Абрамовский в 2008-2012 годах возглавлял правление строительного ПАО "Укрстальконструкция", которое контролировали братья Сергей и Александр Таруты. После увольнения из фирмы Таруты Абрамовский стал заместителем директора "Риола-модуль Лтд" Богдана Яковенко.

Соперник "Альтис-Констракшн" входит в корпорацию "Альтис-Холдинг" Александра Глимбовского – тестя Романа Насирова, который с 2015 года возглавлял ГФС Украины.

Учредителями "Элитстрой-1" являются Василий Бойко и Денис Болейко. Последний был связан с братьями Черпицкими, которых называли лидерами группировки "Чепчики".

"АртХаус" принадлежит Петру Бобляху, чей сын Андрей Боблях ранее работал в ГАСК и Житомирской ОГА. Фирма имеет общие номер телефона и адрес с ООО "Зодчество Лтд".