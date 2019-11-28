Кабмин одобрил законопроект об открытом доступе к геопространственным данным

Законопроект на заседании аграрного комитета парламента представил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"Закон №2370 о национальной инфраструктуре в сфере геопространственных данных – это, без преувеличения, возможность создать вторую революцию в сфере земельных отношений. Первая состоялась в 2013 году, когда кадастр был создан. Сейчас предлагается создать единую инфраструктуру геопространственных данных. Это означает, что около 14 наборов данных – информация о всех природных ресурсах, дорогах, электросетях, данные Госстата – все будет объединено на одной платформе", – сообщил Высоцкий.

По его словам, создание единой инфраструктуры геопространственных данных позволит избежать дублирования, что сэкономит субъектам хозяйствования до 100 млн грн

"Закладываем средства в бюджете на администрирование и рассчитываем, что люди, бизнес, предприниматели будут пользоваться единой инфраструктурой геопространственных данных, и это будет уменьшать их расходы, стимулировать развитие, и бюджету это вернется сторицей. В том числе, по нашему расчету, можно сэкономить до 100 млн грн из-за (избежания) дублирования. Пользователь сможет автоматически и бесплатно получить всю полную информацию", – подчеркнул замминистра.

Как указано в пояснительной записке, проектом закона №2370 предлагается: установить правовые основы деятельности по созданию, функционированию и развитию национальной инфраструктуры геопространственных данных; обеспечить межотраслевую интеграцию геопространственных данных и данных кадастров. При этом в интернете будут в открытом доступе геопространственные данные и метаданные, которые создаются в публичном секторе и предприятиями-монополистами.

По расчетам авторов проекта, в связи с прекращением платы за поиск, просмотр, копирование и распечатку сведений из Государственного земельного кадастра о координатах границ объектов кадастра и обнародованием этих сведений в открытом доступе поступления в государственный бюджет Украины сократятся на 114,7 тыс. на год (по данным 2018 года). Компенсировать этот размер поступлений в госбюджет планируется за счет сокращения штата Госгеокадастра или его территориальных органов.