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28.11.19 20:17

"Укрзализныця" назначила 13 дополнительных поездов на новогодние праздники

На новогодние и рождественские праздники "Укрзализныця" уже назначила 13 дополнительных поездов в популярных направлениях, еще 6 поездов будут курсировать по продленным маршрутам.

"Укрзализныця" назначила 13 дополнительных поездов на новогодние праздники

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, передает БизнесЦензор.

В частности, назначены следующие дополнительные поезда:

Кроме этого, на праздничные даты продлены маршруты шести поездов:

Как сообщалось, всего на новогодние и рождественские праздники "Укрзализныця" планирует назначить 35 дополнительных поездов дальнего следования.

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