Атомщики потребовали от Минэкоэнерго вернуть Недашковского и прекратить движение отрасли в сторону РФ

По итогам акции ее участники приняли обращение к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой немедленно вмешаться в ситуацию с увольнением главы "Энергоатома" – предприятия, которое обеспечивает 56% производства всей электроэнергии в Украине и является оператором всех украинских атомных электростанций, передает БизнесЦензор со ссылкой на Українські новини.

В резолюции митинга, направленной в адрес президента, специалисты-атомщики отмечают, что вчерашнее решение об увольнении Юрия Недашковского, которое инициировал Алексей Оржель, приведет к полной дестабилизации работы ядерной отрасли и возмутит людей в городах-спутниках АЭС.

В документе подчеркивается, что в лице Юрия Недашковского атомная энергетика Украины "имеет опытного и эффективного руководителя, который является настоящим профессионалом и прошел все возможные ступени на атомной электростанции - от обходчика вспомогательного оборудования до генерального директора Хмельницкой АЭС".

Участники митинга отмечают, что откровенные пророссийские заявления нового министра ставят крест не только на будущем развитии государства Украина, но и на текущей безопасной и надежной работе украинских АЭС.

"Украинская электроэнергия с АЭС – самая дешевая в мире – 56,7 копеек за 1 кВт-ч – такой издевательский тариф для "Энергоатома" установило предыдущее правительство", – сказано в документе.

В то же время, по мнению атомщиков, нынешнее правительство ради импорта российско-белорусской электроэнергии ограничивает производство атомной электроэнергии. Несмотря на это АЭС Украины работают безопасно, надежно и стабильно, максимально возможно сокращая сроки ремонтных кампаний ради того, чтобы страна в осенне-зимний период получала самую дешевую в мире электроэнергию.

"25 ноября новый министр во время своей презентации изменений в сфере энергетики и экологии на следующие несколько лет, даже слова не сказал о развитии стратегической для Украины отрасли – о развитии ядерной энергетики, но беспрестанно твердил о преимуществах импорта из РФ. Ранее господин Оржель абсолютно необоснованно назвал работу "Энергоатома" неэффективной, чем лично оскорбил каждого атомщика. Что это, как не яркое подтверждение анти-профессионализма и анти-компетенции действующего министра?!", – отмечалось в выступлениях участников акции протеста.

Атомщиков также беспокоит, что новый министр сворачивает проевропейские проекты развития атомной энергетики, ориентируясь на интересы Кремля, отказывается от инвестиций ЕБРР в повышение безопасности АЭС и намерен свернуть проект строительства Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива за счет фондового рынка США.

Участники митинга также убеждены, что российское лобби в Минекоенерго вскоре поставит крест на диверсификации поставок ядерного топлива для возвращения монополии российской компании ТВЭЛ.

Обращаясь к президенту Украины, участники митинга отмечают, что при низком тарифе в мире только за 2018 год "Энергоатом" уплатил 11,5 млрд грн налогов, реализовал инвестиционные проекты на сумму 12,8 млрд грн, и задают вопрос, почему тогда их предприятие "Энергоатом" считается неэффективным .

"Абсолютно безосновательно инициируя увольнение Юрия Недашковского, министр делает это именно в то время, когда глава государства находится с официальным визитом за границей, а сам на следующий день просто убегает в командировку, скрываясь от вопросов атомщиков", – выразили возмущение митингующие.

"С учетом вышеуказанного призываем президента, Кабинет министров не допустить беспредела со стороны нового министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля и немедленно вмешаться в ситуацию с увольнением главы государственного предприятия НАЭК "Энергоатом" Юрия Недашковского", – сказано в обращении работников атомной энергетики.