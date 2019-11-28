Сеть WOG стала крупнейшим покупателем бензина "Укртатнафты" Коломойского

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные исследования рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, за 10 месяцев текущего года железнодорожные отгрузки бензина с Кременчугского НПЗ в адрес компаний WOG выросли в три раза – до 36,6 тыс. тонн с 7,8 тыс. тонн за аналогичный период 2018 года.

Как отмечает издание, в 2019 году WOG стал самым крупным получателем кременчугского бензина по железной дороге, опередив компанию "Альянс Ойл Украина", которая с 2017 года имеет долгосрочный контракт с заводом и занимается снабжением сети АЗС Shell.

В то же время WOG за 10 месяцев 2019 года сократил импорт бензинов на 33% (на 66,8 тыс. тонн) – до 134 тыс. тонн.

В частности, в четыре раза снизился объем импортных закупок марки А-92 (с 60,3 до 14,5 тыс. тонн) и на 15% – марки А-95 (со 140 до 118 тыс. тонн).

По расчетам "А-95", доля украинского кременчугского бензина в структуре продаж сети WOG достигла 20%, тогда как за аналогичный период прошлого года она составляла всего 4%.

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Напомним, в середине августа о переходе WOG на закупки топлива у Кременчугского НПЗ заявил один из лидеров группы "Приват" Игорь Коломойский.

"Мы с ними (WOG, – ред.) переговорили, они прекратили этой ерундой заниматься, сейчас все закупают на Кременчуге", – заявил Коломойский в интервью Цензор.Нет.

В конце октября компания "Укртатнафта" также сообщила, что объем оптовой реализации бензинов в этом году у нее вырос в два раза.

Сеть АЗС WOG контролируется группой компаний "Континиум", которая принадлежит бизнесменам Степану Ивахиву, Сергею Лагуру, Петру Дыминскому, а также наследникам Игоря Еремеева. Но точная структура собственности группы на сегодняшний день неизвестна, а крупные ее акционеры находятся в судебных спорах после гибели Игоря Еремеева, в которых также участвует близкий к Коломойскому бвыший глава Волынского облсовета, нардеп Игорь Палица.

Сеть АЗС WOG, насчитывающая около 415 станций, присутствует в 24 областях Украины.