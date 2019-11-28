Иностранные инвестиции выросли с начала года на $1,8 миллиарда, – Госстат

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно данным Госстата, поступления инвестиций за первое полугодие года составили $1,67 млрд, изъятие – $0,98 млн, однако большую часть прироста обеспечила курсовая разница из-за укрепления гривни – $1,14 млрд.

По данным Госстата, наибольший прирост ПИИ в январе-сентябре 2019 года зафиксирован из Кипра – $761,1 млн (до $10,3 млрд), Нидерландов – $438,3 млн (до $7,56 млрд), РФ – $220,1 млн (до $0,82 млрд) и Швейцарии – $133,3 млн (до $1,68 млрд).

Одновременно произошло резкое уменьшение инвестиций из Венгрии – на $197,8 млн (до $0,37 млрд) и Великобритании – на $92,7 млн (до $2,04 млрд).

В отраслевом разрезе наибольший рост иностранных инвестиций зафиксирован в финансовой и страховой деятельности – $828,6 млн, добывающей и перерабатывающей промышленности – соответственно $266,4 млн и $235,4 млн, операциях с недвижимым имуществом – $225,8 млн, профессиональной, научной и технической деятельности – $161,8 млн, а также в оптовой и розничной торговле – $146,9 млн,

В то же время в деятельности в сфере административного и вспомогательного обслуживания произошло уменьшение таких инвестиций на $248 млн.

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Как сообщалось, по данным Госстатата, по итогам первого полугодия прирост ПИИ составил $0,84 млрд: поступление инвестиций – $1,26 млрд, изъятие – $0,73 млрд при вкладе курсовой разницы $0,52 млрд.

В первом квартале 2019 года ПИИ в Украину возросли всего на $45,5 млн. Их поступления составили $0,59 млрд, изъятия – $0,5 млрд, а вклад курсовой разницы составил $0,06 млрд.